Football: French Ligue 1 results

Paris, June 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Jun, 2023 ) :French Ligue 1 results on Saturday on the final night of the 2022/23 season: Ajaccio 1 (Vidal 88) Marseille 0 Auxerre 1 (Niang 71) Lens 3 (Claude-Maurice 19, 48, Openda 78) Brest 1 (Belkebla 36-pen) Rennes 2 (Bourigeaud 13, 45+4-pen) Lorient 2 (Faivre 10, 36) Strasbourg 1 (Bellegarde 57) Monaco 1 (Ben Yedder 78) Toulouse 2 (Aboukhlal 70, Healey 90+4) Nantes 1 (Ganago 16) Angers 0 Nice 3 (Boateng 5-og, Laborde 28, Moffi 33) Lyon 1 (Jeffinho 41) Paris Saint-Germain 2 (Ramos 16, Mbappe 21-pen) Clermont 3 (Gastien 24, Zeffane 45+1, Kyei 63)Reims 1 (Balogun 28) Montpellier 3 (Wahi 54, 76, Nordin 59)Troyes 1 (Lopes 72) Lille 1 (Diakite 52)