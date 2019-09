Football: French Ligue 1 results - collated

Paris, Sept 24 (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Sep, 2019 ) :Collated French Ligue 1 results on Tuesday: Monaco 3 (Golovin 29, 74, Ben Yedder 79) Nice 1 (Burner 54) Dijon 0 Marseille 0 Playing Wednesday ( all times 1700 GMT unless stated) Amiens v Bordeaux , Brest v Lyon , Lille v Strasbourg , Montpellier v Nimes , Nantes v Rennes , Saint-Etienne v Metz , Toulouse v Angers , Paris Saint-Germain v Reims (1900)

