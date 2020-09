Football: Spanish La Liga results

(@FahadShabbir)

Madrid, Sept 27 (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Sep, 2020 ) :Spanish La Liga results on Sunday: Eibar 1 (Kike 48) Athletic Bilbao 2 (Lopez 40, 87) Osasuna 1 (Torres 38) Levante 3 (Melero Manzanares 41, Roger 77, Morales 81) Atletico Madrid 6 (Costa 9, Correa 47, Felix 65, Llorente 72, Suarez 85, 90+3) Granada 1 (Jorge Molina 87) Playing later (all times GMT) Cadiz v Sevilla (1630), Real Valladolid v Celta Vigo (1630), Barcelona v Villarreal (1900) Played on Saturday Alaves 0 Getafe 0 Elche 0 Real Sociedad 3 (Portu 55, Januzaj 77-pen, Lopez 90+4)Real Betis 2 (Mandi 35, Carvalho 37) Real Madrid 3 (Valverde 14, Emerson Aparecido 48-o.g., Ramos 82-pen)Valencia 1 (Wass 38) SD Huesca 1 (Siovas 63)