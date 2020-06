Football: Spanish La Liga results

Madrid, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Jun, 2020 ) :Spanish La Liga results on Thursday: Eibar 1 (Kondogbia 16-og) Valencia 0 Playing later on Thursday (GMT) Real Betis v Espanyol (2000) Played on Wednesday Real Sociedad 0 Celta Vigo 1 (Aspas 45-pen) Alaves 0 Osasuna 1 (Latorre 64) Real Madrid 2 (Vinicius Junior 19, Ramos 56) Real Mallorca 0 Tuesday Levante 0 Atletico Madrid 1 (Gonzalez 15-og) Valladolid 1 (Unal 45+5-pen) Getafe 1 (Mata 41) Barcelona 1 (Rakitic 71) Athletic Bilbao 0 MondayVillarreal 2 (Alcacer 18, Pau Torres 45+4) Sevilla 2 (Escudero 39, Munir 63)Leganes 0 Granada 0