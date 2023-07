Golf: British Open final scores

Hoylake, United Kingdom, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Jul, 2023 ) :Scores from the fourth and final round of the 151st British Open at Royal Liverpool, Hoylake on Sunday: (GBR & IRL unless stated; (a) denotes amateur): 271 - Brian Harman (USA) 67-65-69-70 277 - Jason Day (AUS) 72-67-69-69, Sepp Straka (AUT) 71-67-70-69, Jon Rahm (ESP) 74-70-63-70, Tom Kim (KOR) 74-68-68-67 278 - Rory McIlroy 71-70-69-68, Emiliano Grillo (ARG) 66-74-70-68 279 - Shubhankar Sharma (IND) 68-71-70-70, Cameron Young (USA) 72-68-66-73 280 - Max Homa (USA) 68-73-70-69, Tommy Fleetwood 66-71-71-72, Matthew Jordan 69-72-69-70 281 - Henrik Stenson (SWE) 73-68-71-69, Viktor Hovland (NOR) 70-72-66-73, Hideki Matsuyama (JPN) 70-72-69-70, Thomas Detry (BEL) 74-69-67-71 282 - Xander Schauffele (USA) 70-74-68-70, Laurie Canter 71-70-73-68, Alex Fitzpatrick 74-70-65-73 283 - Tyrrell Hatton 71-73-68-71, Im Sung-jae (KOR) 70-74-67-72, Antoine Rozner (FRA) 67-74-67-75 284 - Nicolai Hojgaard (DEN) 71-70-69-74, Stewart Cink (USA) 68-73-71-72, Rickie Fowler (USA) 72-73-67-72, Jordan Spieth (USA) 69-71-71-73, Scottie Scheffler (USA) 70-75-72-67, An Byeong-hun (KOR), 73-70-69-72, Adrian Meronk (POL) 72-71-74-67, Matthew Southgate 71-70-74-69, Alexander Noren (SWE) 68-75-71-70, Louis Oosthuizen (RSA) 74-70-71-69 285 - Richard Bland 70-71-71-73, Oliver Wilson, 69-74-71-71, Patrick Reed (USA) 70-74-68-73, Patrick Cantlay (USA) 70-75-67-73, Wyndham Clark (USA) 68-73-71-73, Adam Scott (AUS) 72-73-71-69, Cameron Smith (AUS) 72-72-68-73, Romain Langasque (FRA) 70-74-67-74 286 - Victor Perez (FRA) 74-71-71-70, Marcel Siem (GER) 71-71-74-70, Hurly Long (GER) 72-72-71-71, Min Woo Lee (AUS) 71-68-72-75, JT Poston (USA) 71-73-69-73, Matthew Fitzpatrick 72-72-67-75, Jordan Smith 71-72-71-72, Alexander Bjork (SWE) 69-73-70-74 287 - Christiaan Bezuidenhout (RSA) 73-71-71-72, Abraham Ancer (MEX) 72-71-71-73, Brendon Todd (USA) 74-70-69-74 288 - Corey Conners (CAN) 73-71-68-76, Ryan Fox (NZL) 78-67-69-74, Michael Stewart 68-73-71-76 289 - Adrian Otaegui (ESP) 67-73-77-72, Zach Johnson (USA) 75-69-71-74, Gary Woodland (USA) 73-71-73-72, Andrew Putnam (USA) 73-72-73-71 290 - Brandon Robinson-Thompson 71-73-73-73 291 - Rikuya Hoshino (JPN) 75-69-70-77, Scott Stallings (USA) 74-71-75-71, Bryson DeChambeau (USA) 74-70-74-73, Kurt Kitayama (USA) 72-72-72-75 292 - Brooks Koepka (USA) 70-75-72-75, Padraig Harrington 74-71-73-74, Guido Migliozzi (ITA) 69-72-71-80, Richie Ramsay 73-72-71-76 293 - Danny Willett 73-72-75-73, David Lingmerth (SWE) 70-75-70-78, Sami Valimaki (FIN) 76-68-70-79 294 - Thomas Pieters (BEL) 70-73-71-80, Joost Luiten (NED) 71-72-71-80, Robert MacIntyre 74-71-73-76295 - Thriston Lawrence (RSA) 71-70-75-79, Christo Lamprecht (RSA) (a) 66-79-76-74297 - Zack Fischer (USA) 71-73-75-78