Golf: English Championship scores

London, Aug 9 (UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Aug, 2020 ) :Leading final scores from the European Tour's English Championship at Hanbury Manor on Sunday (GBR/IRL unless stated; par-71): 257 - Andy Sullivan 66 62 64 65 264 - Adrian Otaegui (ESP) 65 66 67 66 265 - Rasmus Hojgaard (DEN) 65 67 69 64 266 - Wilco Nienaber (RSA) 68 65 67 66 267 - Steven Brown 66 65 66 70 268 - Dean Burmester (RSA) 66 63 69 70, Brandon Stone (RSA) 65 66 67 70, Min Woo Lee (AUS) 64 67 70 67269 - Nicolas Colsaerts (BEL) 65 66 68 70, Dave Coupland 69 65 66 69, Sean Crocker (USA) 69 67 66 67, Scott Vincent (ZIM) 64 70 68 67, Scott Jamieson 74 63 68 64270 - Jason Scrivener (AUS) 64 69 66 71, Marcus Armitage 68 69 63 70, Jamie Donaldson 67 64 69 70, Jordan Smith 68 65 67 70, Louis De Jager (RSA) 69 66 67 68