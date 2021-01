Golf: LPGA Tournament of Champions scores

Miami, (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Jan, 2021 ) :Scores after Friday's second round of the LPGA Tournament of Champions at Four Season Golf & sports Club in Lake Buena Vista, Florida (par 71, USA unless noted): 129 - Danielle Kang 64-65 131 - Nelly Korda 65-66 133 - Chun In-gee (KOR) 68-65, Gaby Lopez (MEX) 65-68 134 - Jessica Korda 65-69 135 - Cheyenne Knight 69-66 136 - Lexi Thompson 67-69, Brooke Henderson (CAN) 67-69, Angela Stanford 67-69 137 - Sophia Popov (GER) 68-69, Stacy Lewis 66-71 139 - Austin Ernst 69-70, Celine Boutier (FRA) 69-70 140 - Annie Park 69-71, Mel Reid (ENG) 70-70, Georgia Hall (ENG) 70-70, Park Hee-young (KOR) 71-69, Jasmine Suwannapura (THA) 72-68 141 - Brittany Lincicome 66-75 142 - Ally Ewing 70-72, Pernilla Lindberg (SWE) 70-72, Hur Mi-jung (KOR) 71-71, Madelene Sagstrom (SWE) 73-69143 - Bronte Law (ENG) 73-70144 - Cydney Clanton 75-69