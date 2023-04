Golf: US PGA Tour Mexico Open scores

Mexico City, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Apr, 2023 ) :Leading second-round scores on Friday in the US PGA Tour Mexico Open at Vidanta Vallarta (USA unless noted, par-71): 129 - Tony Finau 65-64 130 - Erik van Rooyen (RSA) 64-66, Brandon Wu 66-64 133 - Andrew Putnam 67-66, Will Gordon 67-66, Eric Cole 65-68, Austin Smotherman 63-70, Akshay Bhatia 68-65134 - Jimmy Walker 67-67, Cameron Champ 68-66, Ben Martin 68-66135 - Tano Goya (ARG) 64-71, Michael Kim 68-67, Jon Rahm (ESP) 67-68, Taylor Pendrith (CAN) 65-70, Beau Hossler 67-68, Raul Pereda (MEX) 65-70, Trevor Werbylo 67-68