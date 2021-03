Paris, March 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Mar, 2021 ) :Longest reigns as world number number one in men's tennis as Novak Djokovic sets a record for total stays in the ATP top spot of 311 weeks on Monday: 1.

Novak Djokovic (SRB) 311 weeks, 2.

Roger Federer (SUI) 310, 3. Pete Sampras (USA) 286, 4. Ivan Lendl (CZE) 270, 5. Jimmy Connors (USA) 268, 6. Rafael Nadal (ESP) 209, 7. John McEnroe (USA) 170, 8. Bjorn Borg (SWE) 109, 9. Andre Agassi (USA) 101, 10. Lleyton Hewitt (AUS) 80.