Cricket: Bangladesh v Afghanistan Test scoreboard

Dhaka, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Jun, 2023 ) :Scoreboard after the second Bangladesh innings in their one-off Test against Afghanistan at the Sher-e-Bangla National Stadium in Dhaka on Friday: Bangladesh first innings 382 (Najmul Hossain 146, Mahmudul Hasan 76; Nijat Masood 5-79) Afghanistan first innings 146 (Afsar Zazai 36, Nasir Jamal 35; Ebadot Hossain 4-47) Bangladesh second innings (overnight 134-1) Mahmudul Hasan c Ibrahim b Amir 17 Zakir Hasan run out 71 Najmul Hossain c Malik b Zahir 124 Mominul Haque not out 121 Mushfiqur Rahim c Ibrahim b Zahir 8 Liton Das not out 66 Extras (b2, lb 2, nb8, w6) 18 Total (four wickets, 80 overs dec) 425 Did not bat: Mehidy Hasan Miraz, Taijul islam, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Ebadot Hossain.

Fall of wickets: 1-18 (Mahmudul), 2-191 (Zakir), 3-274 (Najmul), 4-282 (Mushfiqur).

Bowling: Yamin 13-1-61-0, Nijat 12.5-1-83-0 (nb4), Amir 16.1-0-90-1, Karim 8-0-48-0 (w2), Zahir 23-0-112-2 (nb4), Hasmatullah 3-0-19-0, Nasir 2-0-4-0, Rahmat 2-0-4-0 Toss: Afghanistan Umpires: Chris Brown (NZL), Paul Reiffel (AUS)tv umpire: Adrian Holdstock (SA)Match Referee: Chris Broad (ENG)