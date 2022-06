Cricket: Sri Lanka v Australia 5th ODI scoreboard

Final scoreboard of the fifth one-day international between Sri Lanka and Australia in Colombo on Friday

Colombo, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Jun, 2022 ) :Final scoreboard of the fifth one-day international between Sri Lanka and Australia in Colombo on Friday: Sri Lanka D. Gunathilaka c Finch b Hazlewood 8 P.

Nissanka c Carey b Hazlewood 2 K. Mendis hit wicket b Maxwell 26 D. Chandimal c Finch b Cummins 6 C. Asalanka run out (Kuhnemann/Maxwell) 14 D. Shanaka b Kuhnemann 1 D. Wellalage c Cummins b Kuhnemann 4 C.

Karunaratne c Carey b Cummins 75 J. Vandersay run out (Labuschagne) 4 P. Madushan c and b Green 15 M. Theekshana not out 2 Extras (w3) 3 Total (all out, 43.1 overs) 160 Fall of wickets: 1-9 (Nissanka), 2-12 (Gunathilaka), 3-34 (Chandimal), 4-56 (Asalanka), 5-56 (Mendis), 6-61 (Wellalage), 7-62 (Shanaka), 8-85 (Vandersay), 9-143 (Madushan), 10-160 (Karunaratne) Bowling: Hazlewood 7-3-22-2, Maxwell 10-0-38-1, Kuhnemann 10-3-26-2, Cummins 6.1-1-22-2 (w1), Marsh 1-0-3-0, Labuschagne 7-1-36-0 (w1), Green 2-0-13-1 (w1) Australia (target 161) D.

Warner c Gunathilaka b Wellalage 10 A. Finch c Asalanka b Theekshana 0 M. Marsh c Nissanka b Madushan 24 J. Inglis c Nissanka b Theekshana 5 M. Labuschagne lbw b D Wellalage 31 A. Carey not out 45 G.

Maxwell b Wellalage 16 C. Green not out 25 Extras (w8) 8 Total (6 wickets, 39.3 overs) 164 Fall of wickets: 1-11 (Finch), 2-14 (Warner), 3-19 (Inglis), 4-50 (Marsh), 5-101 (Labuschagne), 6-121 (Maxwell) Did not bat: P.

Cummins, M. Kuhnemann, J. Hazlewood Bowling: Karunaratne 3-0-19-0 (w1), Theekshana 10-1-26-2 (w4), Wellalage 10-0-42-3 (w2), Vandersay 9.3-0-46-0, Madushan 3-0-13-1, Asalanka 4-0-18-0 (w1) Toss: Australia result: Australia won by 4 wickets Series: Sri Lanka won the five-match series 3-2 Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Ruchira Palliyaguruge (SRI)tv umpire: Prageeth Rambukwella (SRI)Match referee: Ranjan Madugalle (SRI)