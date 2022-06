Cricket: Sri Lanka v Australia first ODI scorecard

Scoreboard of the first day-night ODI between Sri Lanka and Australia in Pallekele on Tuesday

Pallekele, Sri Lanka, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Jun, 2022 ) :Scoreboard of the first day-night ODI between Sri Lanka and Australia in Pallekele on Tuesday: Sri Lanka Danushka Gunathilaka run out (Stoinis/Alex Carey) 55 Pathum Nissankabatting c Finch b Agar 56 Kusal Mendis not out 86 Dhananjaya de Silva c Finch b J Richardson 7 Charith Asalanka c Warner b Agar 37 Dasun Shanaka c Warner b Labuschagne 6 Chamika Karunaratne c Alex Carey b Labuschagne 7 Wanindu Hasaranga c Richardson b Hazelwood 37 Extras: (b 1, lb 2, w 6) 9 Total: (7 wickets, 50 Overs) 300 Did not bat: Dushmantha Chameera, Dunith Wellalage, Maheesh Theekshana Fall of wickets: 1-115 (Gunathilaka), 2-118 (Nissanka), 3-134 (de Silva), 4-211 (Asalanka), 5-240 (Shanaka), 6-258 (Karunaratne), 7-300 (Hasaranga) Bowling: Hazlewood 10-0-54-1, Maxwel 10-0-60-0, Cummins 8-1-48-0, J Richardson 8-0-64-1, Agar 10-0-49-2, Stoinis 1-0-3-0, Labuschagne 3-0-19-2 Toss: Sri Lanka Umpires: Kumar Dharmasena (SRI) and Ruchira Palliyaguruge (SRI)tv umpire: Lyndon HannibalMatch referee: Ranjan Madugalle