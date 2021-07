Cricket: Sri Lanka v India 3rd T20 scoreboard

Scoreboard of the third and final Twenty20 international between Sri Lanka and India in Colombo on Thursday

Scoreboard of the third and final Twenty20 international between Sri Lanka and India in Colombo on Thursday: India R. Gaikwad lbw b Hasaranga 14 S.

Dhawan c De Silva b Chameera 0 D. Padikkal run out (Chameera/Bhanuka) 9 S. Samson lbw b Hasaranga 0 N. Rana c and b Shanaka 6 B. Kumar c Shanaka b Hasaranga 16 K. Yadav not out 23 R. Chahar c Bhanuka b Shanaka 5 V.

Chakravarthy c Karunaratne b Hasaranga 0 C. Sakariya not out 5 Extras (w3) 3 Total (8 wickets, 20 overs) 81 Did not bat: S. Warrier Fall of wickets: 1-5 (Dhawan), 2-23 (Padikkal), 3-24 (Samson), 4-25 (Gaikwad), 5-36 (Rana), 6-55 (Kumar), 7-62 (Chahar), 8-63 (Chakravarthy) Bowling: Chameera 4-0-16-1 (w1), Karunaratne 2-0-12-0, Mendis 2-0-13-1 (w1), Hasaranga 4-0-9-4, Dananjaya 4-0-11-0, Shanaka 4-0-20-2 (w1) Sri Lanka (target 82) A.

Fernando c and b Chahar 12 M. Bhanuka lbw b Chahar 18 S. Samarawickrama b Chahar 6 D. de Silva not out 23 W. Hasaranga not out 14 Extras (lb4, w5) 9 Total (3 wickets, 14.3 overs) 82 Fall of wickets: 1-23 (Fernando), 2-35 (Bhanuka), 3-56 (Samarawickrama) Did not bat: P.

Nissanka, D. Shanaka, R. Mendis, C. Karunaratne, A. Dananjaya, D. Chameera Bowling: Kumar 2-0-9-0 (w2), Chakravarthy 3.3-0-15-0 (w1), Warrier 3-0-23-0 (w1), Chahar 4-0-15-3, Yadav 2-0-16-0 (w1) Toss: India result: Sri Lanka won by 7 wickets Series: Sri Lanka won the three-match series 2-1 Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Ruchira Palliyaguruge (SRI)tv umpire: Lyndon Hannibal (SRI)Match referee: Ranjan Madugalle (SRI)