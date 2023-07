Cricket: Sri Lanka v Pakistan 1st Test scoreboard

Galle, Sri Lanka, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Jul, 2023 ) :Scoreboard at stumps on day two of the opening Test between Sri Lanka and Pakistan in Galle on Monday: Sri Lanka 1st innings (overnight 242-6, de Silva 94) N.

Madushka c Sarfaraz b Shaheen 4 D. Karunaratne c Sarfaraz b Shaheen 29 K. Mendis c Salman b Shaheen 12 A. Mathews c Sarfaraz b Abrar 64 D. Chandimal c Azam b Naseem 1 D. de Silva c Masood b Naseem 122 S.

Samarawickrama c Haq b Salman 36 R. Mendis c Azam b Abrar 5 P. Jayasuriya c Sarfaraz b Naseem 4 K. Rajitha c Shafique b Abrar 8 V. Fernando not out 21 Extras (b4, lb1, nb1) 6 Total (all out, 95.2 overs) 312 Fall of wickets: 1-6 (Madushka), 2-22 (K.

Mendis), 3-53 (Karunaratne), 4-54 (Chandimal), 5-185 (Mathews), 6-242 (Samarawickrama), 7-257 (R. Mendis), 8-282 (Jayasuriya), 9-283 (de Silva), 10-312 (Rajitha) Bowling: Shaheen 24-3-86-3 (nb1), Naseem 22-2-90-3, Abrar 31.

2-9-68-3, Salman 5-1-18-1, Noman 13-2-45-0 Pakistan 1st innings A.

Shafique c de Silva b Jayasuriya 19 Imam-ul-Haq c sub (P.Mendis) b Rajitha 1 S. Masood lbw b R.Mendis 39 B. Azam c Samarawickrama b Jayasuriya 13 S. Shakeel not out 69 S. Ahmed lbw b Jayasuriya 17 A.

Salman not out 61 Extras (lb1, nb1) 2 Total (5 wickets, 45 overs) 221 Still to bat: N. Ali, A. Ahmed, S. Shah Afridi, N. Shah Fall of wickets: 1-3 (Imam-ul-Haq), 2-47 (Shafique), 3-67 (Masood), 4-73 (Azam), 5-101 (Sarfaraz) Bowling: Fernando 5-0-34-0, Rajitha 9-1-33-1 (nb1), Jayasuriya 16-1-83-3, R.

Mendis 13-0-63-1, de Silva 2-0-7-0 Toss: Sri Lanka Umpires: Alex Wharf (ENG), Rod Tucker (AUS)tv umpire: Chris Gaffaney (NZL)Match referee: David Boon (AUS)