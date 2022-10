Football: CAF Champions League results

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Oct, 2022 ) :CAF Champions League results on Friday: Last 32, 2nd legs In Luanda Petro Atletico (ANG) 1 (Cabibi 87) Cape Town City (RSA) 0 Petro win 4-0 on aggregate In Pretoria Mamelodi Sundowns (RSA) 8 (Morena 8, Mailula 39, 45+1, Motupa 70, 90+2, Domingo 76, Maema 79, Dave Mussard 86-og) La Passe (SEY) 1 (Rajaoniasy 37) Sundowns win 15-1 on aggregate In Alexandria, Egypt Zamalek (EGY) 5 (Zizo 2, 38, 88, Ndiaye 32, Nabih 90+3) Flambeau Centre (BDI) 1 (Gakwaya 24) Zamalek win 6-1 on aggregate In Setif, Algeria Chabab Belouizdad (ALG) 2 (Rebiai 27, Bourdim 79) Djoliba (MLI) 0 Belouizdad win 3-2 on aggregate Playing Saturday (aggregate score in brackets) TP Mazembe (COD) v Vipers (UGA) (0-0), Al Ahly (EGY) v US Monastir (TUN) (1-0), Esperance (TUN) v Plateau Utd (NGR) (1-2), Al Ahly Tripoli (LBA) v Al Merrikh (SUD) (0-2), Raja Casablanca (MAR) v Nigelec (NIG) (2-0), JS Kabylie (ALG) v ASKO Kara (TOG) (2-1) Sunday Horoya (GUI) v ASEC Mimosas (CIV) (1-0), Simba (TAN) v Primeiro Agosto (ANG) (3-1), Coton Sport (CMR) v Royal Leopard (ESW) (1-1), Al Hilal (SUD) v Young Africans (TAN) (1-1), Wydad Casablanca (MAR, holders) v Rivers Utd (NGR) (1-2) 1st leg Rail Kadiogo (BUR) v V Club (COD) Note: Aggregate winners qualify for group stage; losers drop to CAF Confederation Cup play-offs