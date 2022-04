Football: German Bundesliga results

German Bundesliga results on Saturday

Berlin, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Apr, 2022 ) :German Bundesliga results on Saturday: Borussia Dortmund 6 (Rothe 24, Witsel 26, Akanji 28, Can 35, Haaland 38, 54) VfL Wolfsburg 1 (Baku 82) Freiburg 3 (Kubler 5, Sallai 16, 53) VfL Bochum 0 Mainz 05 0 VfB Stuttgart 0 Augsburg 0 Hertha Berlin 1 (Serdar 49) Playing later (times GMT) Borussia Moenchengladbach v Cologne (1630) SundayArminia Bielefeld v Bayern Munich (1330), Union Berlin v Eintracht Frankfurt (1530), Hoffenheim v Greuther Fuerth (1530), Bayer Leverkusen v RB Leipzig (1730)