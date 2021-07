Golf: PGA Tour 3M Open scores

Los Angeles, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Jul, 2021 ) :Leading scores on Friday after the second round of the PGA 3M Open (USA unless noted, par-71): 132 - Adam Hadwin (CAN) 67-65, Ryan Armour 67-65 133 - Bo Hoag 67, 66, Chez Reavie 66-67, Jhonattan Vegas (VEN) 64-69, Roger Sloan (CAN) 64-69134 - Brian Stuard 70-64, Maverick McNealy 67-67135 - Jonathan Byrd 69-66, Brice Garnett 68-67, J.

T.

Poston 69-66, Cameron Tringale 67-68, Keegan Bradley 68-67, Troy Merritt 64-71, Gary Woodland 69-66, Jimmy Walker 68-67, David Lingmerth (SWE) 67-68, Charl Schwartzel (RSA) 67-68.