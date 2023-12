Napier, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Dec, 2023) Brief score from the first innings of the first Twenty20 international between New Zealand and Bangladesh in Napier on Wednesday:

New Zealand 134 for nine in 20 overs (J. Neesham 48; S. islam 3-26, M. Hasan 2-14, M. Rahman 2-15)

Toss: Bangladesh