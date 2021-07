Tokyo, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Jul, 2021 ) :Tokyo Olympics women's football results on Saturday: Group E In Sapporo Chile 1 (Araya 57) Canada 2 (Beckie 39, 47) Japan 0 Britain 1 (White 74) Group F In Miyagi China 4 (Wang Shuang 7, 22, 23, 83) Zambia 4 (Kundananji 15, Banda 42, 46, 69) Netherlands 3 (Miedema 3, 59, Janssen 79) Brazil 3 (Debinha 16, Marta 64-pen, Ludmila 68) Group G In Saitama Sweden 4 (Rolfo 20, 63, Hurtig 52, Blackstenius 82) Australia 2 (Kerr 36, 48) New Zealand 1 (Hassett 72) United States 6 (Lavelle 9, Horan 45, Erceg 63-og, Press 80, Morgan 87, Bott 90+3-og) Tables Group E Britain 2 2 0 0 3 0 6 -- qualified Canada 2 1 1 0 3 2 4 Japan 2 0 1 1 1 2 1 Chile 2 0 0 2 1 4 0 Group F Netherlands 2 1 1 0 13 6 4 Brazil 2 1 1 0 8 3 4 China 2 0 1 1 4 9 1 Zambia 2 0 1 1 7 14 1 Group G Sweden 2 2 0 0 7 2 6 -- qualified United States 2 1 0 6 4 3 Australia 2 1 0 1 4 5 3 New Zealand 2 0 0 2 2 5 0 Note: Top two teams from each group and the two best third-placed sides reach quarter-finals