Rugby Championship result: Argentina 10 South Africa 29

Gqeberha, South Africa, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Aug, 2021 ) :Complete result of a Rugby Championship second-round match between Argentina and South Africa at Nelson Mandela Bay Stadium in Gqeberha (formerly Port Elizabeth) on Saturday: Argentina 10 South Africa 29 H-t: 3-15 Note: Argentina home match played in South Africa because of coronavirus Scorers Argentina: Try - Pablo Matera.

Conversion - Nicolas Sanchez. Penalty - Domingo Miotti South Africa: Tries - Makazole Mapimpi, Malcolm Marx. Conversions - Handre Pollard (2).

Penalties - Pollard (5) Teams (15-1) Argentina: Juan Cruz Mallia; Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Jeronimo de la Fuente, Santiago Carreras; Domingo Miotti, Gonzalo Bertranou; Rodrigo Bruni, Guido Petti, Pablo Matera; Tomas Lavanini, Matias Alemanno; Francisco Gomez Kodela, Julian Montoya (capt), Nahuel Tetaz Chaparro Replacements: Facundo Bosch, Facundo Gigena, Santiago Medrano, Marcos Kremer, Juan Martin Gonzalez, Felipe Ezcurra, Nicolas Sanchez, Lucio Cinti Coach: Mario Ledesma (ARG) South Africa: Willie le Roux; Cheslin Kolbe, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Makazole Mapimpi; Handre Pollard, Cobus Reinach; Jasper Wiese, Franco Mostert, Siya Kolisi (capt); Lood de Jager, Marvin Orie; Thomas du Toit, Malcolm Marx, Trevor Nyakane Replacements: Bongi Mbonambi, Steven Kitshoff, Frans Malherbe, Nicolaas Janse van Rensburg, Kwagga Smith, Dan du Preez, Jaden Hendrikse, Damian Willemse Coach: Jacques Nienaber (RSA) Yellow cards Argentina: Bruni, 32 minutes; Lavanini, 82 minutes Referee: Karl Dickson (ENG)Assistant referees: Marius van der Westhuizen, AJ Jacobs (both RSA)tv match official: Tom Foley (WAL)