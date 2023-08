Tennis: US Open results

Results from day two of the US Open at USTA Billie Jean King Tennis Center on Tuesday (x denotes seed)

Men 1st rd Matteo Arnaldi (ITA) bt Jason Kubler (AUS) 6-3, 3-0 - retired Alexander Zverev (GER x12) bt Aleksandar Vukic (AUS) 6-4, 6-4, 6-4 Daniil Medvedev (RUS x3) bt Attila Balazs (HUN) 6-1, 6-1, 6-0 Felipe Meligeni Alves (BRA) bt James Duckworth (AUS) 6-4, 7-6 (13/11), 6-3 Matteo Berrettini (ITA) bt Ugo Humbert (FRA x29) 6-4, 6-2, 6-2 Arthur Rinderknech (FRA) bt Diego Schwartzman (ARG) 6-3, 6-4, 6-2 Women 1st rd Katie Boulter (GBR) bt Diane Parry (FRA) 6-4, 6-0 Liudmila Samsonova (RUS x14) bt Claire Liu (USA) 7-6 (7/3), 6-3 Tamara Korpatsch (GER) bt Irina-Camelia Begu (ROU) 6-3, 6-2 Ons Jabeur (TUN x5) bt Camila Osorio (COL) 7-5, 7-6 (7/4)Linda Noskova (CZE) bt Madison Brengle (USA) 6-2, 6-1Marie Bouzkova (CZE x31) bt Ashlyn Krueger (USA) 7-5, 6-4