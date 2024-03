Atletico Madrid v Inter Milan Champions League starting line-ups

(@ChaudhryMAli88)

Madrid, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Mar, 2024) Starting line-ups for the Champions League last 16, second leg between Atletico Madrid and Inter Milan at the Stadio Civitas Metropolitano in Madrid on Wednesday (kick-off 2000 GMT):

Atletico Madrid (3-5-2)

Jan Oblak; Stefan Savic, Axel Witsel, Mario Hermoso; Nahuel Molina, Marcos Llorente, Koke (capt), Rodrigo De Paul, Samuel Lino; Antoine Griezmann, Alvaro Morata

Coach: Diego Simeone (ARG)

Inter Milan (3-5-2)

Yann Sommer; Bejamin Pavard, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martinez (capt)

Coach: Simone Inzaghi (ITA)

Referee: Szymon Marciniak (POL)