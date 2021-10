Bangladesh v Oman Twenty20 World Cup scoreboard

Muscat, (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Oct, 2021 ) :Scoreboard of the first round match in the Twenty20 World Cup between Bangladesh and Oman in Muscat on Tuesday: Bangladesh Mohammad Naim c Ayaan b Kaleemullah 64 Liton Das lbw b Bilal 6 Mahedi Hasan c and b Butt 0 Shakib Al Hasan run out (Ilyas) 42 Nurul Hasan c Goud b Maqsood 3 Afif Hossain c Singh b Kaleemullah 1 Mahmudullah b Bilal 17 Mushfiqur Rahim c Khushi b Butt 6 Mohammad Saifuddin c Singh b Butt 0 Taskin Ahmed not out 1 Mustafizur Rahman c Maqsood b Bilal 2 Extras (b2, lb5, w4) 11 Total (all out, 20 overs) 153 Fall of wickets: 1-11 (Liton), 2-21 (Mahedi), 3-101 (Shakib), 4-112 (Nurul), 5-120 (Afif Hossain, 16.1 ov), 6-122 (Naim), 7-138 (Mushfiqur Rahim, 18.1 ov), 8-138 (Saifuddin), 9-151 (Mahmudullah), 10-153 (Mustafizur) Bowling: Bilal 4-0-18-3, Kaleemullah 4-0-30-2, Butt 4-0-30-3, Nadeem 4-0-35-0, Ilyas 2-0-16-0, Maqsood 2-0-17-1 Oman (target 154) A.

Ilyas lbw b Mustafizur 6 J. Singh c Liton b Shakib 40 K. Prajapati c Nurul b Mustafizur 21 Z. Maqsood c Mustafizur b Mahedi 12 A. Khan c Mahmudullah b Shakib 9 S. Goud c Mushfiqur b Saifuddin 4 N.

Khushi c Mahmudullah b Shakib 4 Kaleemullah c Nurul b Mustafizur 5 M. Nadeem not out 14 F. Butt c Mushfiqur b Mustafizur 0 B. Khan not out 0 Extras (lb2, w10) 12 Total (9 wickets, 20 overs) 127 Fall of wickets: 1-13 (Ilyas), 2-47 (Prajapati), 3-81 (Maqsood), 4-90 (Singh), 5-101 (Goud), 6-105 (Ayaan), 7-105 (Naseem), 8-112 (Kaleemullah), 9-112 (Butt) Bowling: Taskin 4-0-31-0 (w2), Mustafizur 4-0-36-4 (w8), Saifuddin 4-0-16-1, Shakib 4-0-28-3, Mahedi 4-0-14-1 Toss: Bangladesh result: Bangladesh beat Oman by 26 runs Umpires: Chris Gaffaney (NZL), Ahsan Raza (PAK)tv umpire: Kumar Dharmasena (SRI)Match referee: Ranjan Madugalle (SRI)