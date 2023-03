Benfica v Club Brugge Champions League starting line-ups

(@FahadShabbir)

Lisbon, March 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Mar, 2023 ) :Starting line-ups for the Champions League last 16, second leg between Benfica and Club Brugge at the Estadio da Luz in Lisbon on Tuesday (kick-off 2000 GMT): Benfica (4-2-3-1) Odysseas Vlachodimos; Alexander Bah, Antonio Silva, Nicolas Otamendi (capt), Alejandro Grimaldo; Florentino Luis, Chiquinho; Fredrik Aursnes, Joao Mario, Rafa Silva; Goncalo Ramos Coach: Roger Schmidt (GER) Club Brugge (4-4-2) Simon Mignolet; Clinton Mata, Abakar Sylla, Brandon Mechele, Bjorn Meijer; Tajon Buchanan, Casper Nielsen, Hans Vanaken (capt), Kamal Sowah; Roman Yaremchuk, Noa Lang Coach: Scott Parker (ENG) Referee: Halil Umut Meler (TUR)