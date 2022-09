Johannesburg, Sept 18 (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Sep, 2022 ) :CAF Champions League results on Saturday: 1st rnd, 2nd legs In Bahir Dar, Ethiopia Al Merrikh (SUD) 0 AS Arta Solar 7 (DJI) 0 Merrikh win 2-1 on aggregate In Lobamba, Eswatini Royal Leopard (ESW) 2 CFFA (MAD) 1 Leopard win 5-3 on aggregate In Kampala Vipers (UGA) 1 (Sentamu 21) Olympic Real Bangui (CAF) 0 Vipers win 4-0 on aggregate In Luanda Petro Luanda (ANG) 2 (Vieira 14, Azulao 28) Black Bulls (MOZ) 1 (Melque 9) Petro win 5-1 on aggregate In Dar es Salaam, Tanzania Young Africans (TAN) 1 (Mussa 47, Ki 57, Mayele 60, 63, 67) Zalan Rumbek (SSD) 0 Young Africans win 9-0 on aggregate In Benghazi, Libya Al Ahly Tripoli (LBA) 4 (Tandia 21, El Trbi 23, 76, Al Gaderi 87) KMKM (ZAN) 0 Ahly win 6-0 on aggregate In Setif, Algeria Chabab Belouizdad (ALG) 3 (Hadded 34, Aribi 86, 90) Bo Rangers (SLE) 0 Belouizdad win 3-0 on aggregate In Nouakchott Nouadhibou (MTN) 0 ASKO Kara (TOG) 1 (Sackor 3) Kara win 2-1 on aggregate Playing Sunday (aggregate score in brackets) Simba (TAN) v Nyasa Big Bullets (MAW) (2-0), US Monastir (TUN) v APR (RWA) (0-0), AS Otoho (CGO) v Cape Town City (RSA) (0-2), V Club (COD) v Gaborone Utd (BOT) (0-1), Asante Kotoko (GHA) v Rail Kadiogo (BUR) (1-0), Plateau Utd (NGR) v Stade Mandji (GAB) (2-2), Primeiro Agosto (ANG) v Red Arrows (ZAM) (1-0), ASEC Mimosas (CIV) v Coton Sport (BEN) (2-1), Djoliba (MLI) v Deportivo Mongomo (GEQ) (0-2), Watanga (LBR) v Rivers Utd (LBR (0-3), Al Hilal (SUD) v St George (ETH) (1-2), Al Ittihad (LBA) v Flambeau Centre (BDI) (0-1), Coton Sport (CMR) v Matlama (LES) (3-0), JS Kabylie (ALG) v Casamance SC (SEN) (0-1) 1st leg Elect Sport (CHA) v Zamalek (EGY) 2nd leg: Sept 25 Played Friday In Nongo, Guinea SOA Renaissante (GUI) 0 ASN Nigelec (NIG) 0 Nigelec win 2-1 on aggregate In St Pierre, Mauritius La Passe (SEY) v Volcan (COM) -- Volcan did not turn up Volcan led 1-0 on aggregate Monday In Cotonou, Benin Kadiogo 0 Kotoko 1 (Oppong 90+2) Notes-- Note: Merrikh and Kadiogo played at neutral venues because they do not have international-standard stadiums-- Winners qualify for group stage; losers drop to CAF Confederation Cup play-offs