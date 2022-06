Cricket: West Indies v Bangladesh 2nd Test scoreboard

GrosIslet, Saint Lucia, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Jun, 2022 ) :Completed scoreboard on the fourth day of the second and final Test between the West Indies and Bangladesh at the Daren Sammy Stadium in St Lucia on Monday: Bangladesh 1st Innings - 234 West Indies 1st Innings - 408 Bangladesh 2nd Innings - overnight 132-6 Tamim Iqbal c Da Silva b Roach 4 Mahmudul Hasan Joy c Blackwood b Roach 13 Najmul Hossain Shanto c Da Silva b Joseph 42 Anamul Haque lbw b Roach 4 Liton Das lbw b Seales 19 Shakib al Hasan c Campbell b Joseph 16 Nurul Hasan not out 60 Mehidy Hasan Miraz c Da Silva b Joseph 4 Ebadot Hossain c Reifer b Seales 0 Shoriful islam lbw b Seales 0 Khaled Ahmed run out (Campbell) 0 Extras (b9, lb1, nb3, w11) 24 Total (45 overs, all out) 186 Fall of wickets: 1-4 (Tamim Iqbal), 2-22 (Mahmudul Hasan Joy), 3-32 (Anamul Haque), 4-57 (Liton Das), 5-104 (Najmul Hossain Shanto), 6-118 (Shakib al Hasan), 7-148 (Mehidy Hasan Miraz), 8-169 (Ebadot Hossain), 174-9 (Shoriful Islam), 10-186 (Khaled Ahmed) Bowling: K.

Roach 13-1-54-3 (1nb), A. Joseph 14-2-57-3 (2w), A. Phillip 5-1-23-0 (1nb), J. Seales 8-2-21-3 (1nb, 1w), K. Mayers 5-1-21-0 West Indies 2nd Innings K. Brathwaite not out 4 J. Campbell not out 9 Total (2.5 overs, 0 wkt) 13 Did not bat: R.

Reifer, N. Bonner, J. Blackwood, K. Mayers, A. Joseph, K. Roach, A. Phillip, J. Seales Bowling: Ebadot Hossain 1.5-0-9-0, Khaled Ahmed 1-0-4-0 Toss: West IndiesResult: West Indies won by 10 wickets