Football: German Bundesliga results

(@ChaudhryMAli88)

BERLIN, (UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Jan, 2023 ) :German Bundesliga results on Friday: RB Leipzig 1 (Halstenberg 52) Bayern Munich 1 (Choupo-Moting 37) Playing Saturday (all times 1430 GMT unless otherwise stated) Eintracht Frankfurt v Schalke, Bochum v Hertha Berlin, Union Berlin v Hoffenheim, Wolfsburg v Freiburg, Stuttgart v Mainz, Cologne v Werder Bremen (1730) Playing SundayBorussia Dortmund v Augsburg, Borussia Moenchengladbach v Bayer Leverkusen (1630)