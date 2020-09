Football: German Bundesliga results -- collated

(@ChaudhryMAli88)

Munich, Germany, Sept 19 (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Sep, 2020 ) :Collated German Bundesliga results on Saturday on the opening weekend of the 2020/21 season: Eintracht Frankfurt 1 (Silva 62) Arminia Bielefeld 1 (Soukou 51) Union Berlin 1 (Buelter 75) Augsburg 3 (Vargas 41, Gregoritsch 82, Hahn 89) Cologne 2 (Andersson 22, Drexler 86) Hoffenheim 3 (Kramaric 4, 45+3-pen, 90+2) Werder Bremen 1 (Selke 69) Hertha Berlin 4 (Pekarik 42, Lukebakio 45+2, Cunha 63, Cordoba 90) Stuttgart 2 (Kalajdzic 71, Wamangituka 81) Freiburg 3 (Petersen 8, Sallai 26, Grifo 48) Borussia Dortmund 3 (Reyna 35, Haaland 54-pen, 78) Borussia Moenchengladbach 0 Playing Sunday RB Leipzig v Mainz (1330), Wolfsburg v Bayer Leverkusen (1600) Played FridayBayern Munich 8 (Gnabry 4, 47, 59, Goretzka 19, Lewandowski 31-pen, Mueller 69, Sane 71, Musiala 81) Schalke 0