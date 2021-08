Football: UEFA Europa Conference League results

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Aug, 2021 ) :UEFA Europa Conference League results on Thursday: Play-offs 2nd leg Maccabi Tel-Aviv (ISR) 2 Shakhter Karagandy (KAZ) 0 Maccabi Tel-Aviv win 4-1 on aggregate Aberdeen (SCO) 1 Qarabag (AZE) 3 Qarabag win 4-1 on aggregate Shamrock Rovers (IRL) 0 Flora (EST) 1 Flora win 5-2 on aggregate Union Berlin (GER) 0 KuPS Kuopio (FIN) 0 Union Berlin win 4-0 on aggregate Gent (BEL) 3 Rakow Czestochowa (POL) 0 Gent win 3-1 on aggregate Anorthosis Famagusta (CYP) 3 Hapoel Be'er Sheva (ISR) 1 Anorthosis Famagusta win 3-1 on aggregate St Johnstone (SCO) 0 LASK (AUT) 2 LASK win 3-1 on aggregate Maccabi Haifa (ISR) 4 Neftchi Baku (AZE) 0 Maccabi Haifa win 7-3 on aggregate Lincoln Red Imps (GIB) 3 Riga (LAT) 1 Lincoln Red Imps win 4-2 on aggregate CSKA Sofia (BUL) 3 Viktoria Plzen (CZE) 0 CSKA Sofia win 3-2 on aggregate Bodo/Glimt (NOR) 1 Zalgiris (LIT) 0 Bodo/Glimt win 3-2 on aggregate Hammarby IF (SWE) 3 FC Basel (SUI) 1 4-4 on aggregate after extra-time.

Basel win 4-3 on penalties Kairat (KAZ) 3 Fola Esch (LUX) 1 Kairat win 7-2 on aggregate Roma (ITA) 3 Trabzonspor (TUR) 0 Roma win 5-1 on aggregate IF Elfsborg (SWE) 3 Feyenoord (NED) 1 Feyenoord win 6-3 on aggregate MSK Zilina (SVK) 0 FK Jablonec (CZE) 3 FK Jablonec win 8-1 on aggregate HNK Rijeka (CRO) 0 PAOK Salonika (GRE) 2 PAOK Salonika win 3-1 on aggregate Rosenborg (NOR) 1 Rennes (FRA) 3 Rennes win 5-1 on aggregate Vitesse (NED) 2 Anderlecht (BEL) 1 Vitesse win 5-4 on aggregate FC Copenhagen (DEN) 5 Sivasspor (TUR) 0 FC Copenhagen win 7-1 on aggregate Tottenham (ENG) 3 Pacos de Ferreira (POR) 0 Tottenham win 3-1 on aggregate Playing later Partizan Belgrade (SRB) v Santa Clara (POR) 1st leg: 1-2 Note: winners qualify for group stages