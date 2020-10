Golf: Cyprus Open scores

Paphos, Cyprus, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Oct, 2020 ) :Leading first-round scores from the European Tour's inaugural Cyprus Open on Thursday at Paphos (GBR & IRL unless stated/par 71): 64 - Mitch Waite, Johannes Veerman (USA) 65 - Andy Sullivan, Sami Valimaki (FIN), David Drysdale, Joel Stalter (FRA), Jamie Donaldson66 - David Horsey, Lorenzo Gagli (ITA), Richard McEvoy, Oliver Farr, Gonzalo Fernandez-Castano (ESP), Will Enefer, Pedro Figueiredo (POR), Thomas Detry (BEL), Marcus Armitage, Clement Sordet (FRA)67 - Shubhankar Sharma (IND), Wil Besseling (NED), Jack Senior, Jordan Smith, Callum Shinkwin, Adrien Saddier (FRA), Matthias Schwab (AUT), Laurie Canter, Oliver Wilson