Golf: Wales Open scores

Newport, United Kingdom, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Jul, 2021 ) :Leading second round scores in the European Tour's Wales Open at The Celtic Manor Resort, Newport on Friday (GBR/IRL unless stated, Par 71): 131 - Ignacio Elvira (ESP) 64-67 133 - Vincent Norrman (SWE) 64-69 134 - Masahiro Kawamura (JPN) 71-63 135 - Matt Wallace 67-68 136 - Mikko Korhonen (FIN) 66-70, Jacques Kruyswijk (RSA) 68-68, Chase Hanna (USA) 67-69 137 - Justin Harding (RSA) 68-69 139 - Wade Ormsby (AUS) 67-72, Sam Horsfield 67-72, Brad Kennedy (AUS) 70-69, David Drysdale 68-71, Calum Hill 69-70, Svn-Hwan Kim (USA) 69-70, Romain Wattel (FRA) 71-68140 - Nicolas Colsaerts (BEL) 67-73, Callum Shinkwin 68-72, Soeren Kjeldsen (DEN) 69-71, Alejandro Canizares (ESP) 71-69, Jordan Wrisdale 67-73141 - Richard Mansell 68-73, Aaron Rai 68-73, Shubhankar Sharma (IND) 70-71, John Catlin (USA) 68-73, Jordan Smith 69-72, Benjamin Poke (DEN) 72-69, Kristoffer Broberg (SWE) 71-70, Toby Tree 70-71, Hugo Leon (CHI) 72-69, Wil Besseling (NED) 70-71, Lee Slattery 70-71, Nicolai Hoejgaard (DEN) 71-70