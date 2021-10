Tennis: ATP and WTA Indian Wells results

Indian Wells, United States, Oct 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Oct, 2021 ) :results from the ATP and WTA Indian Wells tournament on Thursday (x denotes seed): Men 1st rd Daniel Altmaier (GER) bt Sam Querrey (USA) 6-2, 6-4 Taro Daniel (JPN) bt Philipp Kohlschreiber (GER) 6-2, 6-4 Alexei Popyrin (AUS) bt Miomir Kecmanovic (SRB) 6-3, 7-6 (7/4) Carlos Taberner (ESP) bt Jaume Munar (ESP) 6-3, 6-3 Mackenzie McDonald (USA) bt James Duckworth (AUS) 6-3, 6-3 Marcos Giron (USA) bt Botic van de Zandschulp (NED) 6-7 (7/9), 6-2, 6-4 Frances Tiafoe (USA) bt Benot Paire (FRA) 6-4, 6-4 Tommy Paul (USA) bt Feliciano Lopez (ESP) 6-3, 7-6 (7/3) Tennys Sandgren (USA) bt Thiago Monteiro (BRA) 6-4, 6-3 Guido Pella (ARG) bt Soonwoo Kwon (KOR) 1-6, 6-3, 6-4 Maxime Cressy (USA) bt Laslo Djere (SRB) 6-7 (3/7), 6-1, 7-5 Kei Nishikori (JPN) bt Joo Sousa (POR) 6-7 (5/7), 6-3, 6-2 Vasek Pospisil (CAN) bt Jeffrey Wolf (USA) 6-4, 4-6, 6-4 Salvatore Caruso (ITA) bt Zachary Svajda (USA) 6-3, 6-1 Roberto Carballs (ESP) bt Renzo Olivo (ARG) 7-5, 7-5 Women 1st rd Magdalena Frech (POL) bt Zhang Saisai (CHN) 6-1, 6-4 Martina Trevisan (ITA) bt Marie Bouzkova (CZE) 6-4, 6-7 (8/10), 6-4 Anastasija Sevastova (LAT) bt Polona Hercog (SLO) 3-6, 6-2, 6-0 Viktorija Golubic (SUI) bt Marketa Vondrousova (CZE) 6-1, 4-6, 6-3 Katerina Siniakova (CZE) bt Kim Clijsters (BEL) 6-1, 2-6, 6-2 Astra Sharma (AUS) bt Donna Vekic (CRO) 6-4, 2-6, 6-3 Dayana Yastremska (UKR) bt Elsa Jacquemot (FRA) 6-2, 6-4 Caroline Garcia (FRA) bt Kirsten Flipkens (BEL) 5-7, 6-4, 6-0 Ana Konjuh (CRO) bt Anna Karolna Schmiedlov (SVK) 6-2, 6-2 Mayar Sherif (EGY) bt Danka Kovinic (MNE) 6-1, 6-3 Alison Riske (USA) bt Chan Chin-Wei (TPE) 6-2, 6-2 Lauren Davis (USA) bt Nuria Parrizas (ESP) 6-2, 7-5 Zarina Diyas (KAZ) bt Nao Hibino (JPN) 6-3, 6-3Amanda Anisimova (USA) bt Katrina Scott (USA) 6-1, 6-1Ajla Tomljanovic (AUS) bt Usue Arconada (USA) 6-0, 6-2