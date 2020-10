Tennis: French Open results - collated

Paris, Oct 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Oct, 2020 ) :French Open results at Roland Garros on Friday, the sixth day of the delayed 2020 championship (x denotes seeded player): Men 3rd rd Lorenzo Sonego (ITA) bt Taylor Fritz (USA x27) 7-6 (7/5), 6-3, 7-6 (19/17) Diego Schwartzman (ARG x12) bt Norbert Gombos (SVK) 7-6 (7/3), 6-3, 6-3 Hugo Gaston (FRA) bt Stanislas Wawrinka (SUI x16) 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0 Dominic Thiem (AUT x3) bt Casper Ruud (NOR x28) 6-4, 6-3, 6-1 Alexander Zverev (GER x6) bt Marco Cecchinato (ITA) 6-1, 7-5, 6-3 Jannik Sinner (ITA) bt Federico Coria (ARG) 6-3, 7-5, 7-5 Sebastian Korda (USA) bt Pedro Martnez (ESP) 6-4, 6-3, 6-1 Rafael Nadal (ESP x2) bt Stefano Travaglia (ITA) 6-1, 6-4, 6-0 Women 3rd rd Simona Halep (ROU x1) bt Amanda Anisimova (USA x25) 6-0, 6-1 Iga Swiatek (POL) bt Eugenie Bouchard (CAN) 6-3, 6-2 Martina Trevisan (ITA) bt Maria Sakkari (GRE x20) 1-6, 7-6 (8/6), 6-3 Kiki Bertens (NED x5) bt Katerina Siniakova (CZE) 6-2, 6-2 Elina Svitolina (UKR x3) bt Ekaterina Alexandrova (RUS x27) 6-4, 7-5 Caroline Garcia (FRA) bt Elise Mertens (BEL x16) 1-6, 6-4, 7-5Nadia Podoroska (ARG) bt Anna Karolina Schmiedlova (SVK) 6-3, 6-2Barbora Krejcikova (CZE) bt Tsvetana Pironkova (BUL) 5-7, 6-4, 6-3