Madrid, May 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th May, 2021 ) :results from the ATP/WTA Madrid Open on Friday (x denotes seeding): Men Quarter-finals Alexander Zverev (GER x5) bt Rafael Nadal (ESP x1) 6-4, 6-4Dominic Thiem (AUT x3) bt John Isner (USA) 3-6, 6-3, 6-4Casper Ruud (NOR) bt Alexander Bublik (KAZ) 7-5, 6-1