Tennis: Wimbledon results - 4th update

London, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Jun, 2022 ) :Wimbledon results on Wednesday on the third day of the 2022 championships at the All England Club (x denotes seeded player): Men 2nd rd Novak Djokovic (SRB x1) bt Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-1, 6-4, 6-2 Miomir Kecmanovic (SRB x25) bt Alejandro Tabilo (CHI) 7-6 (7/4), 7-6 (7/3), 3-6, 6-3 Nikoloz Basilashvili (GEO x22) bt Quentin Halys (FRA) 7-6 (9/7), 0-6, 7-5, 7-6 (7/5) Tim Van Rijthoven (NED) bt Reilly Opelka (USA x15) 6-4, 6-7 (8/10), 7-6 (9/7), 7-6 (7/4) Jannik Sinner (ITA x10) bt Mikael Ymer (SWE) 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 Oscar Otte (GER x32) bt Christian Harrison (USA) 3-1 - retired Carlos Alcaraz (ESP x5) bt Tallon Griekspoor (NED) 6-4, 7-6 (7/0), 6-3 Ugo Humbert (FRA) bt Casper Ruud (NOR x3) 3-6, 6-2, 7-5, 6-4 David Goffin (BEL) bt Sebastian Baez (ARG x31) 6-1, 6-2, 6-4 Frances Tiafoe (USA x23) bt Maximilian Marterer (GER) 6-2, 6-2, 7-6 (7/3) Alexander Bublik (KAZ) bt Dusan Lajovic (SRB) 7-6 (9/7), 6-2, 7-5 Cameron Norrie (GBR x9) bt Jaume Munar (ESP) 6-4, 3-6, 5-7, 6-0, 6-2 Steve Johnson (USA) bt Ryan Peniston (GBR) 6-3, 6-2, 6-4 Tommy Paul (USA x30) bt Adrian Mannarino (FRA) 6-2, 6-4, 6-1 Jiri Vesely (CZE) bt Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6-3, 5-7, 6-7 (2/7), 6-3, 7-6 (10/7) Women 1st rd Greet Minnen (BEL) bt Garbine Muguruza (ESP x9) 6-4, 6-0 Harriet Dart (GBR) bt Rebeka Masarova (ESP) 6-1, 6-4 Jessica Pegula (USA x8) bt Donna Vekic (CRO) 6-3, 7-6 (7/2) Karolina Pliskova (CZE x6) bt Tereza Martincova (CZE) 7-6 (7/1), 7-5 2nd rd Marie Bouzkova (CZE) bt Ann Li (USA) 6-0, 6-3 Alison Riske (USA x28) bt Maja Chwalinska (POL) 3-6, 6-1, 6-0 Zhang Shuai (CHN x33) bt Marta Kostyuk (UKR) 7-6 (8/6), 6-2 Caroline Garcia (FRA) bt Emma Raducanu (GBR x10) 6-3, 6-3 Angelique Kerber (GER x15) bt Magda Linette (POL) 6-3, 6-3 Diane Parry (FRA) bt Mai Hontama (JPN) 6-3, 6-2 Ons Jabeur (TUN x3) bt Katarzyna Kawa (POL) 6-4, 6-0 Maria Sakkari (GRE x5) bt Viktoriya Tomova (BUL) 6-4, 6-3 Tatjana Maria (GER) bt Sorana Cirstea (ROM x26) 6-3, 1-6, 7-5 Irina-Camelia Begu (ROM) bt Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-4, 6-4 Jelena Ostapenko (LAT x12) bt Yanina Wickmayer (BEL) 6-2, 6-2 Kaja Juvan (SLO) bt Dalma Glfi (HUN) 7-5, 6-3Lesia Tsurenko (UKR) bt Anhelina Kalinina (UKR x29) 3-6, 6-4, 6-3Jule Niemeier (GER) bt Anett Kontaveit (EST x2) 6-4, 6-0