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IESCO Notifies Power Suspension Programme

Sumaira FH Published January 01, 2023 | 11:50 PM

IESCO notifies power suspension programme

ISLAMABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Jan, 2023 ) :Islamabad Electric Supply Company (IESCO) on Sunday issued a power suspension programme for Monday for various areas of its region due to necessary maintenance and routine development work.

According to IESCO Spokesman, the power supply of different feeders and grid stations would remain suspended for the period from 09:00 am to 02:00 pm, Islamabad Circle T&T Anguri, Shahpur, Mangeot, DESTO, Bharah Kaho-2, Golf City, NCP, Mangyal, Shahdara, Khaya Bin Iqbal, Pir Suhawah, Quaid-e-Azam University, Punjab House, Bari Imam, Mandla, Athal, Shagan, Adiala Jail, Shahpur, Khasala, Reliance Weaving Mill, Jarar Camp, Lab-1&2 T&T, Bhal, Islamabad Feed Mill, Jatta Hatial, Hajiabad, Nad, City-2 Feeders. RAWALPINDI CITY CIRCLE, 4th Road, Commercial Market, B-Block, A-Block, National Market, Mazimal Town, Gangal, Airport, Service Road, Tahmasamabad, Committee Chowk, Gulshanabad, Sarafa Bazar, Jinnah Road, Pir Wadahai, Muslimabad, Asghar Mall, Tench Bhatta, Peshawar Road, Multabad, Kamalabad, Jhangi, EME Complex, I-14/3, Pindhoon, Noon, Ratta Feeders, Rawalpindi Cantt Circle, Mall Road, Tipu Road, Rahmatabad-2, Swan Garden-1, Morgah, Scheme-3, Humayun-1, Gulshanabad, Shahpur, Hayal, Qureshi Abad, Chongi No.

22, Sagari, Hanif Shaheed, Kallar Syedan, Nara Mator, Mandra, Pind Jatlan, Bahr-i-Kalal, Raman, Bhal, Park View, Pindi board, Fouji Foundation Hospital, Morgah Feeders, Attock Circle, Taxila, Margalla, Nawababad, Nisar Shahed, Museum, Pind Parian, Sangjani, Kohistan Enclave, Mix Industrial, Kashif Gul, Shaheed, Model Town, Kohsar Valley, Bab Rakhi, Maskanabad, Shadi Khan, Sarka, Akhori, Hattian, Attock Rural, Hazro, City, Mithial, Sajjad Shaheed, Fateh Jang City-2, Pind Sultani, Mahfooz Shaheed, Galial, Khore, Fateh Jang, Laniwala Feeders, Jhelum Circle, Ajmal Shaheed, F-13 Garmala, Langarpur, Mandi Bhalwal, Fatehpur, Akram Shaheed, Pakhwal, Dinah. Three Rohtas, Chamala, Dina One, Bakrala, Dumeli, New Sanghui, Dina City, Gujjar Khan, Nai Khanqad, Chhapar Sharif, Baba Shaheed, Kantrala, Smoot Feeders, Chakwal Circle, Tharpak, Millat Chowk, Mureed, Miani, Manara, Main Bazar, Dera Muslim, Dhadyal Rural, Segalabad, Bhikri, Chua Saidan Shah, Dhariala Jalap, Lila Town, KS Mines, Jalalpur, Balaxar, Pipli, Kot Gullah, Kot Shera, Murt, Akwal, Bilalabad, Dharmand Feeders and surrounding areas.

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