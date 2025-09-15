Open Menu

Latest Water Flow Data Released For Rivers & Barrages

Mohammad Ali (@ChaudhryMAli88) Published September 15, 2025 | 09:01 PM

The Sindh Information Department on Monday evening has released the latest data on water inflow and outflow at rivers and barrages

According to the data, the water level shows a decrease, with inflow at 624,456 cusecs and outflow at 594,936 cusecs at Guddu Barrage.

In Sukkur Barrage, after a slight increase in water flow, inflow is recorded at 560,890 cusecs and outflow at 508,830 cusecs.

While Kotri Barrage's inflow is at 284,325 cusecs, while outflow is at 273,170 cusecs, accordingly.

It is mentioned over here that the Sindh Information Department has released this data to keep the public informed about the current water situation.

