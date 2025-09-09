One Killed In Karachi Firing
Sumaira FH Published September 09, 2025 | 11:20 PM
KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Sep, 2025) One person was killed in a firing incident that occurred near New Karachi area, tv channels quoting Rescue sources reported on Tuesday.
According to initial reports, unknown assailants opened fire and killed a person near New Karachi area.
The Rescue team after receiving reports rushed to the site and shifted the dead to hospital.
Police team are investigating the matter.
Recent Stories
WAPDA to begin RCC works on Diamer Basha Dam in early 2026
Asia Cup 2025: Afghanistan elects to bat first against Hong Kong in opener match
Diamer Basha Dam’s RCC work to commence in early 2026
Diamer Basha Dam nears major milestone: RCC works set for 2026
SECP convenes first meeting of Sustainable Finance Advisory Group for Capital Ma ..
BOP Launches Industry’s First Digital Business Loan Solution: “BOP SME Digit ..
Bank Foreign Currency Exchange Rate in Pakistan 09 September 2025
PSX continues with bullish trend, gains 476 more points
Rupee gains 01 paisa against US Dollar
China, Pakistan firms ink deal of $12M JV for fishmeal plant
Pakistan targets 60% renewable energy in power mix by 2030: Awais Leghari
Pakistan, Kazakhstan to strengthen economic ties with $1 billion trade target
More Stories From Pakistan
-
One killed in Karachi firing2 minutes ago
-
Line staff IESCO’s valuable assets, safety top priority: CEO Engr. Khalid2 minutes ago
-
Food, clean water, medical relief being ensured for flood victims: Commissioner12 minutes ago
-
PM Shehbaz condemns Israeli bombing in Doha, assures full support to Qatar12 minutes ago
-
COIED disposes 103 in Aug 202522 minutes ago
-
Turkish Defence Minister calls on Prime Minister22 minutes ago
-
Robber killed in police encounter22 minutes ago
-
Pakistan denounces Israeli attack on Doha, says DPM Ishaq Dar32 minutes ago
-
DC Chiniot highlights flood relief efforts42 minutes ago
-
SAU to remain close on September 1042 minutes ago
-
Kohat's district departments scrutinized in monthly performance review42 minutes ago
-
Lareeb shines in Rahmatul-lil-Alameen competition52 minutes ago