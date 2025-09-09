Open Menu

One Killed In Karachi Firing

Sumaira FH Published September 09, 2025 | 11:20 PM

One killed in Karachi firing

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Sep, 2025) One person was killed in a firing incident that occurred near New Karachi area, tv channels quoting Rescue sources reported on Tuesday.

According to initial reports, unknown assailants opened fire and killed a person near New Karachi area.

The Rescue team after receiving reports rushed to the site and shifted the dead to hospital.

Police team are investigating the matter.

