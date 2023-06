M. Ammad of Pakistan Air Force (PAF) and Anas Ali Shah of Punjab advanced to the final of Boys U-19 of the 1st Quaid-e-Azam National Championship 2023 after beating their respective opponents at Mushaf Squash Complex, Islamabad on Tuesday

ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Jun, 2023 ) :M. Ammad of Pakistan Air Force (PAF) and Anas Ali Shah of Punjab advanced to the final of Boys U-19 of the 1st Quaid-e-Azam National Championship 2023 after beating their respective opponents at Mushaf Squash Complex, Islamabad on Tuesday.

Ammad edged passed Mehmood Mehboob of Punjab by a scoreline of 11-7,11-4, 11-7, while Anas Ali Shah outclassed Abdullah Nawaz of PAF 9-11, 11-6, 11-8, 4-11, 11-9.

On 5th day of the championship quarterfinals and semifinals of Boys U-9, U-11, U-13, U-15, U-17, U-19, Girls U-15 & U-19 age categories were played.

Detailed results are under:- Boys U-9 (Quarterfinals) Abdul Moid PB bt Arshan Aslam PB 11-2,11-2,11-5; Atif Ali Naz KP bt Syed Ali Abbas PB 11-4,11-2,11-3; Abdullah Khan KP bt� Huzaifa KP 11-5,11-4,11-6; Rayyan Zaman KP bt Abubakkar KP 1-5,9-11,11-1,11-5.

Boys U-9 (Semifinals) Rayyan Zaman KP bt Abdul Moiz 11-6, 11-3, 11-3; Atif Ali Naz bt Abdullah Khan KP 11-6, 11-3, 11-6.

Boys U-11 (Quarterfinals) Ahmed Safwan KP bt Anas Rafeh KP 11-6,11-9,11-6; Ahmed Ali Naz KP bt M Mustafa PB 11-8,11-7,11-2; Harmas Raja PB bt Jasim Afridi Kp 11-4,11-0,11-3; Umer Ashraf KP bt� Ibrahim Ahmed PB 9-11,11-5,11-5,11-6.

Boys U-11 (Semifinals) Harmas Raja PB bt Ahmed Ali Safwan 11-5, 11-8, 11-7; Ahmed Ali Naz bt Umer Ashraf 11-6, 11-3, 11-9.

Boys U-13 (Quarterfinals) M Fawad KP bt Ali Amir PB 11-5,3-11.11-8,11-5; Mamoon PAF bt Ahmed Ali PB 11-8,9-11,11-9,11-9; Sohail Adnan PB bt Umer Afzal PB 11-1,11-3,11-4; Danish Sikandar KP Bt Malik Muhammad KP 11-8,11-6,11-4.

Boys U-13 (Semifinals) Fawad KP bt Danish Sikender KP 11-5, 11-8, 11-7; Sohail Adnan SIN bt Mamoon Khan PAF 11-7, 14-12, 11-9.

Boys U-15 (Quarterfinals) Mubeen Khan PAF bt Ahmed Khalil PAF 11-6,11-5,12-10; Nouman Khan Army bt Abdul Ahad SIN 11-8,11-2,11-7 23min; Azan Ali Army bt Haris Zahid 11-8,9-11,11-2,11-8; Ibrahim Zeb PAF bt Yahya PAF 11-7,12-10,11-5,11-6.

Boys U-15 (Semifinals) Noman Khan PAF bt Mubeen Khan 11-3, 11-5, 11-9; Azan Ali Army bt Ibrahim Zeb PAF 4-11, 11-9, 11-5, 11-4.

Boys U-17 (Quarterfinals) Zaman Khan SIN bt Usman Tahir SIN 10-12,11-5,11-8,11-7; Ibrahim Mohib KP bt Obaidullah KP 11-8,7-11,11-3,9-11,11-6; Abdullah Nadeem PB bt Shamlan KP 9-11,11-7,11-7,11-5; Huraira Khan KP bt Umair Arif KP 12-14,11-8,11-6,11-9.

Boys U-17 (Semifinals) Abdullah Nadeem PB bt Zaman Khan SIN 12-10,11-9,11-9; Huraira KP bt Ibrahim Moheb KP 21-19, 9-11, 8-11, 11-8, 11-6.

Boys U-19 - PSA Event (Quarterfinals) Abdullah Nawaz PAF bt Usman Nadeem 11-2,11-8,11-5; M Ammad PAF bt Varun Asif PB 11-1,14-12,11-8; Mehmood Mehboob PB bt Asher Butt 11-8,7-11,11-8,11-8; Anas Ali PB bt Anas Dil shad 11-8,13-11,11-9.

Boys U-19 - PSA Event (Semifinals) M Ammad PAF bt Mehmood Mehboob PB 11-7,11-41-7; Anas Ali Shah PB bt Abdullah Nawaz PAF 9-11, 11-6, 11-8, 4-11, 11-9.

GU-15 (Quarter Finals) Sehrish SIN bt Ayesha Shahbaz PB 11-1,11-3,11-4; Sunzil Safdar won Wajeeha Altaf 4-7 (Retired Hurt Ankle injury); Zaynab Fatima PAF bt Anusha KP 11-3, 11-1, 11-7; Rania Qazi KP bt Maliha KP 11-9, 11-2, 13-11 21m.

GU-15 (Semifinals) Rania Qazi Kp bt Sunzil Safder 14-12, 11-6, 11-4; Sehrish Ali SIN bt Zaynab Fatima PAF 11-2, 11-1, 11-1.

Girls U-19 - PSA Event (Quarterfinals)Sana Bahadur ARMY bt Luiza Aftab 11-6,11-3,11-5; Mehwish Ali WAPDA bt Mahnoor Ali SIN 11-6, 11-7, 14-12.