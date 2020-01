32 matches played on third day of Tennis tournament

A total of 32 matches were played on Wednesday in the 5th Begum Kulsum Saifullah Khan National Ranking Tennis Tournament-2020 here at the PTF Complex

ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Jan, 2020 ):A total of 32 matches were played on Wednesday in the 5th Begum Kulsum Saifullah Khan National Ranking Tennis Tournament-2020 here at the PTF Complex.

All top players advanced to the second round with comfortable wins. The 2nd round matches would begin on Thursday.

Men's Singles 1st Round: Yousaf Khalil beat Kamran Khan: 6-1, 6-2, Nalain Abbas beat Ayaz Khan: 7-5,5-7,6-3, M.Shoaib beat Faizan Fayyaz : 6-2,6-2, Ejaz Khan beat Shaheen Mehood: 6-2,6-1,Shahid Afridi beat Ibrahim Omer: 6-4,5-7,6-4, Shahzad Khan beat Ahmed Kamil: 7-5,6-3, Mudassir Murtaza beat Shakir Ullah: 6-0,6-0, Ahmed Baber beat Jibran ul Haq: 6-3,6-2, Heera Ashiq beat Saqib Hayat: 6-3, 6-2, Muzammil Murtaza beat Hamid ul Haq: 6-2,6-4,Imran Bhatti beat Ahmad Asjad: 4-6, 7-6(5),6-1, Ahmed Chudhary beat Mubarak Shah : 6-0,6-0, Barkatullah beat Abbas khan: 6-2,6-2 , Mian Bilal beat Israr gul: 6-2, 7-6(4), M.

Abid beat Waqas Malik: 6-0,6-3,Aqeel Khan beat Asad ullah: 6-3,6-2.

Boys 18 & Under 1st Round: Jabir Ali beat Yahya Musa Luni: 6-2,6-1, Fayzan Fayaz beat Ahmed Nail:6-3,7-5, Hasheesh Kumar beat Bilal Asim 7-6 (4), 6-4,Hamid Israr beat Uzair Khan: 6-4,7-5,Zalan Khan beat Faisal Khalil:6-0,6-1, Kamran Khan beat M. Abdullah : 4-6,6-4,6-4:Hasam Khan beat Hasan Ali: 6-4,6-3, Nalian Abbas beat farman Shakeel: 6-4,5-7,6-1:Hamza Asim beat Azan Sajid: 6-0,6-0: Kashan Umer beat zain Chudhary: 6-1,6-2.