Cricket: Bangladesh vs Zimbabwe Test scoreboard

Dhaka, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Feb, 2020 ) :Scoreboard at stumps on the third day of the one-off Test between Bangladesh and Zimbabwe at the Sher-e-Bangla National Stadium in Dhaka on Monday: Zimbabwe first innings 265 (C.

Ervine 107; Abu Jayed 4-71, Nayeem Hasan 4-70) Bangladesh first innings (overnight 240-3, Moninul 79, Mushfiqur 32) Tamim Iqbal c Chakabva b Tiripano 41 Saif Hasan c Chakabva b Nyauchi 8 Najmul Hossain c Chakabva b Tshuma 71 Mominul Haque c & b Ndlovu 132 Mushfiqur Rahim not out 203 Mohammad Mithun c Chakabva b Ndlovu 17 Liton Das c Chakabva b Sikandar Raza 53 Taijul islam not out 14 Extras (b8, lb3, nb5, w5) 21 Total (6 wickets dec; 154 overs) 560 Did not bat: Ebadot Hossain, Nayeem Hasan, Abu Jayed Fall of wickets: 1-18 (Saif), 2-96 (Tamim), 3-172 (Najmul Hossain), 4-394 (Mominul Haque), 5-421 (Mithun), 6-532 (Liton Das) Bowling: Tiripano 30-6-96-1 (nb2, w4), Nyauchi 27-3-87-1 (w1, nb2), Raza 30-2-111-1 (nb1), Tshuma 25-2-85-1, Ndlovu 42-4-170-2 Zimbabwe second innings P.

Masvaure b Nayeem 0 K. Kasuza not out 8 D. Tiripano c Liton b Nayeem 0 B. Taylor not out 1 Extras 0 Total (2 wickets, five overs) 9 To Bat: C. Ervine, T. Maruma, S. Raza, R. Chakabva, V. Nyauchi, A.

Ndlovu, C. Tshuma Fall of wickets: 1-0 (Masvaure), 2-0 (Tiripano) Bowling: Nayeem 3-1-4-2, Taijul 2-0-5-0 Toss: Zimbabwe Umpire: Joel Wilson (WI), Paul Reiffel (AUS)tv umpire: Kumar Dharmasena (SRI)Match referee: Jeff Crowe (NZ)