Football: Euro 2024 qualifying results - collated

Euro 2024 qualifying results on Friday

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Jun, 2023 ):Euro 2024 qualifying results on Friday: Group B Greece 2 (Bakasetas 15-pen, Masouras 49) Republic of Ireland 1 (Nathan Collins 27) Gibraltar 0 France 3 (Giroud 3, Mbappe 45+3-pen, Mouelhi 78-og) - match played in Faro, Portugal Group C Malta 0 England 4 (Apap 8-og, Alexander-Arnold 28, Kane 31-pen, Wilson 83-pen) North Macedonia 2 (Bardhi 31-pen, Elmas 39) Ukraine 3 (Zabarnyi 62, Konoplia 67, Tsygankov 83) Group D Wales 2 (James 10, Wilson 72) Armenia 4 (Zelarayan 19, 75, Ranos 30, 66) Latvia 2 (Emsis 51, Tobers 90+4) Turkey 3 (Bardakci 22, Under 61, Kahveci 90+5) Group H Finland 2 (Pohjanpalo 13, Antman 64) Slovenia 0 Denmark 1 (Wind 47) Northern Ireland 0 San Marino 0 Kazakhstan 3 (Vorogovskiy 37, Tagybergen 64-pen, Zainutdinov 90+5) - match played in Parma, Italy Group I Andorra 1 (Marcio Vieira 67) Switzerland 2 (Freuler 7, Amdouni 32) Belarus 1 (Ebong 16) Israel 2 (Weissman 85-pen, Gloukh 90+2) - match played in Budapest Kosovo 0 Romania 0 Playing Saturday (1845 GMT unless stated) Group A Norway v Scotland (1600) Cyprus v Georgia Group E Albania v Moldova Faroe Islands v Czech Republic Group F Azerbaijan v Estonia (1600) Belgium v Austria Group G Lithuania v Bulgaria (1300) Montenegro v Hungary (1600) Group J Luxembourg v Liechtenstein (1300)Iceland v SlovakiaPortugal v Bosnia and Herzegovina