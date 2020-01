Golf: Abu Dhabi scores

Leading third-round scores of the $7 million Abu Dhabi Championship at the par-72 Abu Dhabi Golf Club course on Saturday

Abu Dhabi, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Jan, 2020 ) :Leading third-round scores of the $7 million Abu Dhabi Championship at the par-72 Abu Dhabi Golf Club course on Saturday: 202 - Lee Westwood (ENG) 69-68-65 203 - Bernd Wiesberger (AUT) 69-69-65, Francesco Laporta (ITA) 71-63-69 204 - Matthew Fitzpatrick (ENG) 68-67-69 205 - Kurt Kitayama (USA) 67-70-68, Sergio Garcia (ESP) 67-69-69, 206 - Thomas Detry (BEL) 69-70-67, Rafael Cabrera-Bello (ESP) 67-68-71 207 - Sebastian Heisele (GER) 70-73-64, Jack Senior (ENG) 71-70-66, Ross Fisher (ENG) 70-71-66, Zander Lombard (RSA) 67-71-69, Louis Oosthuizen (RSA) 69-68-70 208 - Kiradech Aphibarnrat (THA) 70-73-65, Tommy Fleetwood (ENG) 71-70-67, Mike Lorenzo-Vera (FRA) 68-73-67, Romain Langasque (FRA) 70-71-67, Joakim Lagergren (SWE) 75-65-68, Victor Perez (FRA) 70-70-68, Jack Singh Brar (ENG) 70-70-68, Andy Sullivan (ENG) 60-71-68, Scott Hend (AUS) 69-70-69, Thomas Pieters (BEL) 68-70-70 209 - Brandon Stone (RSA) 71-72-66, Paul Waring (ENG) 71-71-67, Sam Horsfield (ENG) 73-69-67, Jordan Smith (ENG) 74-68-67, Ashley Chesters (ENG) 72-69-68, Edoardo Molinari (ITA) 68-73-68, Shaun Norris (RSA) 64-77-68, Branden Grace (RSA) 68-72-69, Matthias Schwab (AUT) 74-66-69, Richie Ramsay (SCO) 71-69-69, Yuxin Lin (Am-PRC) 69-70-70, Zach Murray (AUS) 67-72-70, Patrick Cantlay (USA) 71-66-72210 - Gavin Green (MAL) 73-70-67, Scott Jamieson (SCO) 71-72-67, Jorge Campillo (ESP) 71-72-67, Sean Crocker (USA) 72-70-68, David Lipsky (USA) 72-69-68, Martin Kaymer (GER) 68-73-69, Erik Van Rooyen (RSA) 73-68-69, Shubhankar Sharma (IND) 71-70-69, Soren Kjeldsen (DEN) 70-70-70, Masahiro Kawamura (JPN) 69-71-70, Li Haotong (PRC) 67-69-74211 - Brooks Koepka (USA) 66-75-70, Joost Luiten (NED) 70-68-73