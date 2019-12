Golf: Australian Open third round scores

Leading third round scores at the Australian Open at The Australian Golf Club in Sydney Saturday (par 71, AUS unless stated, *denotes amateur)

Sydney, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Dec, 2019 ) :Leading third round scores at the Australian Open at The Australian Golf Club in Sydney Saturday (par 71, AUS unless stated, *denotes amateur): 200 - Matt Jones 67-65-68 203 - Cameron Tringale (USA) 69-65-69 204 - *Takumi Kanaya (JPN) 65-69-70, Louis Oosthuizen (RSA) 68-66-70, Paul Casey (ENG) 68-65-71 205 - Jamie Arnold 70-71-64, Denzel Ieremia (NZL) 69-65-71 206 - Marc Leishman 69-67-70, Aaron Pike 71-66-69, Brett Rumford 69-67-70, Blake Windred 68-68-70, Shae Wools-Cobb 69-65-72 207 - Richard Green 72-67-68, David Bransdon 71-66-70, Jason Scrivener 68-71-68 208 - Dimitrios Papadatos 67-66-75 209 - Daniel Gale 68-72-69, KJ Choi (KOR) 69-71-69, Cory Crawford 71-69-69, Greg Chalmers 71-68-70, Ryan Chisnall (NZL) 71-67-71, Nathan Green 70-69-70, Peter Lonard 69-69-71, Rod Pampling 69-70-70, Aaron Wilkin 71-68-70, Mark Brown (NZL) 71-65-73, *Lukas Michel 68-67-74, *Yu Chun-an (TPE) 65-70-74210 - James Antiss (NZL) 69-71-70, Cameron Smith 68-72-70, Scott Strange 71-69-70, Christopher Wood 71-69-70, *Hayden Hopewell 68-68-74, Stephen Allan 70-68-72, Scott Arnold 68-67-75, Ben Eccles 68-68-74211 - Rick Kulacz 74-66-71, Jarryd Felton 71-70-70, Darren Beck 71-69-71, Matthew Cheung (HKG) 74-65-72, Jordan Zunic 70-70-71, Abraham Ancer (MEX) 72-66-73, *Louis Dobbelaar 72-67-72, Ryan Fox (NZL) 71-68-72, Michael Hendry (NZL) 70-69-72, Deyen Lawson 72-65-74, Wade Ormsby 68-69-74