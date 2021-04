Golf: Austrian Open scores

Leading third round scores in the European Tour's Austrian Open at the Diamond Country Club, Atzenbrugg, Austria on Saturday (GBR/IRL unless stated, Par 72)

Atzenbrugg, Austria, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Apr, 2021 ) :Leading third round scores in the European Tour's Austrian Open at the Diamond Country Club, Atzenbrugg, Austria on Saturday (GBR/IRL unless stated, Par 72): 207 - Martin Kaymer (GER) 68 70 69, Alejandro Canizares (ESP) 67 70 70 208 - Maximilian Kieffer (GER) 72 68 68 209 - John Catlin (USA) 68 70 71 210 Joost Luiten (NED) 71 70 69, Jacques Kruyswijk (RSA) 68 72 70, Daniel Gavins 69 74 67 211 - Nicolai von Dellingshausen (GER) 74 72 65212 - Austin Bautista (AUS) 74 67 71, Matthias Schwab (AUT) 71 75 66, Garrick Higgo (RSA) 72 71 69, Adrien Saddier (FRA) 71 72 69, Marcus Armitage 73 69 70213 - Richard Mansell 69 71 73, Justin Walters (RSA) 71 68 74, Jeff Winther (DEN) 69 73 71, Lorenzo Gagli (ITA) 70 72 71, Shiv Chawrasia (IND) 72 68 73, Dale Whitnell 74 71 68, Wil Besseling (NED) 72 71 70