San Francisco, June 4 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Jun, 2021 ) :Leading first-round scores on Thursday in the US Women's Open at Olympic Club in San Francisco, California (USA unless noted, a-denotes amateur, par-71): 67 - Mel Reid (ENG), a-Megha Ganne 68 - Angel Yin, Megan Khang, Brooke Henderson (CAN) 69 - Yuka Saso (PHI), Feng Shanshan (CHN), Lexi Thompson 70 - Ko Jin-young (KOR) Marina Alex, Austin Ernst, Jennifer Kupcho, Lee6 Jeong-eun (KOR), Wichanee Meechai (THA), Lauren Stephenson 71 - Mina Harigae, a-Gurleen Kaur, Luna Sobron Galmes (ESP), Ariya Jutanugarn (THA), Ally Ewing, Madelene Sagstrom (SWE), a-Maja Stark (SWE), Lydia Ko (NZL), Park In-bee (KOR), Emily Kristine Pedersen (DEN) 72 - T26 afp