Golf: World Invitational scores

Ballymena, United Kingdom, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Aug, 2021 ) :Leading third-round scores in the World Invitational EPGA and LET event at Galgorm Castle and Masserene, Ballymena, Northern Ireland on Saturday: Men (GBR and IRL unless stated): 195 - Jordan Smith 62-68-65 196 - David Horsey 67-65-64 199 - Daniel Hillier (NZL) 67-62-70 200 - Masahiro Kawamura (JPN) 65-69-66, Darius van Driel (NED) 70-65-65 Women (GBR and IRL unles stated): 205 - Jennifer Kupcho (USA) 66-69-70, Pajaree Anannarukarn (THA) 70-69-66, Emma Talley (USA) 67-65-73 206 - Choi Chella (KOR) 66-69-71208 - Atthaya Thitikul (THA) 71-67-70209 - Oh Su-Hyun (AUS) 68-72-69, Wichanee Meechai (THA) 70-72-67