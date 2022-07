RugbyU: South Africa v Wales Test result

Result of third and final Test between South Africa and Wales at Cape Town Stadium on Saturday

Cape Town, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Jul, 2022 ) :result of third and final Test between South Africa and Wales at Cape Town Stadium on Saturday: South Africa 30 Wales 14 H-t: 17-8 South Africa win series 2-1 Scorers South Africa: Tries - Handre Pollard, Bongi Mbonambi, Siya Kolisi; conversions - Pollard (3); penalties - Pollard (3) Wales: Try - Tommy Reffell; penalties - Dan Biggar (3) Teams (15-1) South Africa Damian Willemse; Cheslin Kolbe, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Makazole Mapimpi; Handre Pollard, Jaden Hendrikse; Jasper Wiese, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi (capt); Lood de Jager, Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Bongi Mbonambi, Trevor Nyakane Replacements: Malcolm Marx, Steven Kitshoff, Vincent Koch, Franco Mostert, Kwagga Smith, Elrigh Louw, Faf de Klerk, Willie le Roux Coach: Jacques Nienaber Wales Liam Williams; Louis Rees-Zammit, George North, Nick Tompkins, Josh Adams; Dan Biggar (capt), Kieran Hardy; Josh Navidi, Tommy Reffell, Dan Lydiate; Adam Beard, Will Rowlands; Dillon Lewis, Ryan Elias, Gareth Thomas Replacements: Dewi Lake, Wyn Jones, Sam Wainwright, Alun Wyn Jones, Taine Basham, Tomos Williams, Rhys Patchell, Owen Watkin Coach: Wayne Pivac (NZL) Referee: Matthew Carley (ENG)