Cluj, Romania, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Oct, 2021 ) :results from the WTA tournament in Cluj-Napoca on Thursday (x denotes seeding): 2nd rd Emma Raducanu (GBR x3) bt Ana Bogdan (ROM) 6-3, 6-4Marta Kostyuk (UKR x6) bt Mona Barthel (GER) 6-4, 6-4Rebecca Peterson (SWE) bt Irina Bara (ROM) 6-0, 6-3