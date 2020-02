Tennis: Fed Cup results - collated

Fed Cup qualifier results on Friday: At La Manga Spain 2 Japan 0 Sara Sorribes Tormo (ESP) bt Naomi Osaka (JPN) 6-0, 6-3 Carla Suarez Navarro (ESP) bt Misaki Doi (JPN) 6-3, 6-4 At The Hague Netherlands 1 Belarus 1 Kiki Bertens (NED) bt Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-7 (5/7)

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Feb, 2020 ) :Fed Cup qualifier results on Friday: At La Manga Spain 2 Japan 0 Sara Sorribes Tormo (ESP) bt Naomi Osaka (JPN) 6-0, 6-3 Carla Suarez Navarro (ESP) bt Misaki Doi (JPN) 6-3, 6-4 At The Hague Netherlands 1 Belarus 1 Kiki Bertens (NED) bt Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-7 (5/7), 6-2, 6-1 Aryna Sabalenka (BLR) bt Arantxa Rus (NED) 6-2, 6-3 At Biel Switzerland 2 Canada 0 Jil Teichmann (SUI) bt Leylah Annie Fernandez (CAN) 7-6 (7/4), 6-4 Belinda Bencic (SUI) bt Gabriela Dabrowski (CAN) 6-1, 6-2 At Cluj-Napoca Romania 1 Russia 1 Ekaterina Alexandrova (RUS) bt Elena Gabriela Ruse (ROM) 6-1, 6-4 Ana Bogdan (ROM) bt Veronika Kudermetova (RUS) 6-3, 6-7 (5/7), 6-1 At Kortrijk Belgium 1 Kazakhstan 1 Elise Mertens (BEL) bt Zarina Diyas (KAZ) 1-6, 6-2, 6-1 Yulia Putintseva (KAZ) bt Ysaline Bonaventure (BEL) 3-6, 7-6 (7/2), 6-2 At Bratislava Slovakia 2 Great Britain 0 Anna Karolina Schmiedlova (SVK) bt Heather Watson (GBR) 6-2, 6-3 Viktoria Kuzmova (SVK) bt Harriet Dart (GBR) 6-7 (3/7), 6-3, 7-5 At Everett, Washington USA 2 Latvia 0 Sofia Kenin (USA) bt Anastasija Sevastova (LAT) 6-2, 6-2 Serena Williams (USA) bt Jelena Ostapenko (LAT) 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) At Florianopolis Brazil 0 Germany 2Laura Siegemund (GER) bt Teliana Pereira 6-3, 6-3Tatjana Maria (GER) bt Gabriela Ce 6-3, 7-6 (7/5).